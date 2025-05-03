Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Çiğli Kitap Günleri, renkli etkinliklerle kapılarını açtı. Çocuklara yönelik atölyeler, gösteriler ve yazar buluşmalarıyla dolu organizasyon, ilçede kültür ve edebiyatın yeni adresi oldu. Açılışa Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız da ailesiyle birlikte katıldı.

Edebiyatla dolu bir gün: Kitap Günleri başladı

Çiğli Belediyesi tarafından Akvaryum Kafe ve Restoran’da düzenlenen 1. Çiğli Kitap Günleri’nin açılışında çocuklar; heykel ve çizim atölyelerinde üretmenin keyfini yaşadı. Yüz boyama, dans gösterileri, buble show ve Ondanse grubunun sahne performanslarıyla gün boyunca renkli anlar yaşandı. Etkinliğin sunumunu ise 10 yaşındaki Nehir Ulusan üstlendi.

Başkan Yıldız: “Hayal gücüyle çıktığımız bu yol devam edecek”

Açılışta konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, kitap günlerinin sadece bir fuar değil, hayal gücüyle tasarlanan bir çocuk festivali olduğunu vurguladı. Yıldız, “Kitap Günleri; eğlenmenin, öğrenmenin ve üretmenin kesiştiği noktadır. Bugün başlayan bu yolculuk, çocuklarımızın içindeki yazarları, çizerleri, düşünen bireyleri ortaya çıkaracak” dedi.

Yıldız, çocukların ekran bağımlılığına karşı üretim ve yaratıcılıkla destekleneceği bu tür projeleri sürdüreceklerini belirtti.

Ustalara saygı: Edebiyatçılara ödül takdimi

Etkinlikte, çocuk edebiyatına katkılarıyla tanınan isimler ödüllendirildi. Feyza Hepçilingirler'e Onur Ödülü, Mavisel Yener'e Emek Ödülü, Hicabi Demirci ve Mustafa Yıldız’a ise Çizgi Ödülü verildi.

Hepçilingirler konuşmasında, “Çocuklarımızı ekranlara hapsettik, bu etkinlik dışarıdaki renkli dünyayı hatırlatıyor,” dedi. Mavisel Yener ise, “Bu ödül daha mutlu çocuklar için,” sözleriyle duygularını paylaştı.

Sırada çocuklardan Başkan’a sorular var

Etkinlik kapsamında bu akşam saat 18.00’de “Çocuklar Soruyor, Başkan Yanıtlıyor” buluşması gerçekleşecek. Minikler merak ettiklerini doğrudan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız’a yöneltecek.

Kitap Günleri 6 Mayıs’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.