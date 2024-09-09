İzmir’in Çiğli ilçesi yönüne giden Altınyol üzerinde sağ şeritte arızalanan bir araç, trafikte aksamalara yol açtı. Yetkililer, aracın yol dışına çekilmesi için çalışmalarını sürdürüyor ve gerekli güvenlik önlemleri alınmış durumda.

Trafik yoğunluğu oluştu

Arızalanan araç nedeniyle bu bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Yoğunluk, Meles Kavşağı’na kadar uzanıyor. Trafik akışının sonlandığı bu noktada araç sahiplerinin dikkatli olmaları ve alternatif güzergahları kullanmaları öneriliyor.

Yol kullanıcılarına öneri

Altınyol güzergahını kullanacak olan sürücüler, mevcut trafik sıkışıklığı nedeniyle güzergah planlamalarını gözden geçirmeleri tavsiye ediliyor.