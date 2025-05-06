Çiğli Belediyesi, Anneler Günü'nü anlamlı ve renkli etkinliklerle kutlamaya başladı. Kadın emeğini ön plana çıkaran Anneler Günü Kermesi, ilçede yoğun ilgiyle karşılandı. 7 Mayıs'a kadar açık olacak kermes, el emeği ürünleriyle ziyaretçilerini ağırlıyor. Etkinlikler, hem dayanışmayı hem de kadın üreticiliğini desteklemeyi amaçlıyor.

Kadın emeği kermeste hayat buldu

Kermeste takı tasarımlarından örgü ürünlere, deri çantalardan Amigurumi oyuncaklara kadar birçok el yapımı ürün sergileniyor. Kadın üreticilerin hazırladığı bu ürünler, hem Anneler Günü için anlamlı birer hediye alternatifi sunuyor hem de yerel üretimin desteklenmesine katkı sağlıyor.

Ziyaretçilere sıcak ve samimi bir alışveriş ortamı

Kermes, sadece alışveriş yapılan bir alan değil, aynı zamanda kadınlar arasında dayanışmayı pekiştiren bir sosyal buluşma noktası olarak da öne çıkıyor. Ziyaretçiler, hem alışveriş yapıyor hem de kadın emeğine doğrudan katkı sağlama imkânı buluyor.

Sasalı Kent Ormanı'nda Anneler Günü pikniği

Kutlamalar 9 Mayıs Cuma günü düzenlenecek Anneler Günü Pikniği ile devam edecek. Sasalı Kent Ormanı'nda gerçekleşecek etkinlikte, anneler ve aileler doğa ile baş başa keyifli vakit geçirecek. Etkinlikte çeşitli ikramlar, müzik dinletileri ve sürpriz etkinlikler yer alacak.