Eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun üniversite diplomasına ilişkin dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre, İstanbul Üniversitesi, yatay geçiş işleminin usulsüz olduğu gerekçesiyle İmamoğlu'nun diplomasını iptal etti ve bu kapsamda diploma kaydını üniversite veri tabanından sildi.

Mezuniyet kaydı sistemde görünmüyor iddiası

Söz konusu iddiaya göre, Ekrem İmamoğlu'nun mezuniyet kaydı artık E-Devlet sistemi üzerinden yapılan sorgulamalarda görüntülenemiyor. İmamoğlu'nun, bu durumda sadece lise mezunu olarak göründüğü öne sürülüyor.

Resmî açıklama henüz yapılmadı

Konuya ilişkin olarak İstanbul Üniversitesi, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Ekrem İmamoğlu cephesinden henüz resmî bir açıklama yapılmış değil. Haber merkezlerine ulaşan bilgilere göre, İmamoğlu'nun eğitim geçmişiyle ilgili yapılan resmi bir işlem varsa, bunun kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Yatay geçiş süreci daha önce gündem olmuştu

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezuniyet süreci daha önce de kamuoyunun gündemine gelmişti. Trabzon'dan İstanbul'a yatay geçişle geldiği bilinen İmamoğlu'nun, geçiş sürecine dair çeşitli iddialar geçmiş yıllarda da tartışmalara neden olmuştu.