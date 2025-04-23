Çiğli Belediyesi’nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında temsili başkanlık devir teslim töreni düzenlendi. Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, başkanlık koltuğunu bir günlüğüne Güzeltepe İlkokulu 4. sınıf öğrencisi Zeynep Yağmur Yakıcı’ya devretti. Başkan Yıldız, çocukların fikirlerinin yönetim anlayışına ilham verdiğini ifade etti.

Minik başkandan okuluna iyileştirme talebi

Temsili Başkan Yakıcı, görevi devraldıktan sonra ilk iş olarak okulunun fiziki yapısının iyileştirilmesi için hazırladığı dilekçeyi Başkan Yıldız’a sundu. Eğitim ortamlarının daha nitelikli hale getirilmesini isteyen Yakıcı’nın talebi, Başkan Yıldız tarafından ilgili birime iletilmek üzere başkan yardımcısına yönlendirildi.

Telekonferansta önerilerini paylaştı

Zeynep Yağmur Yakıcı, gün içerisinde belediye başkan yardımcılarıyla telekonferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi. Belediyenin projeleri hakkında bilgi aldı, kendi gözlemlerine dayanan önerilerini dile getirdi. Başkan Yıldız, Zeynep’in özgüveni ve sorumluluk bilincinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Onun bu yaklaşımı bize umut veriyor” dedi.

Birlikte Çiğli’yi izlediler

Programın sonunda Başkan Yıldız ve minik başkan Yakıcı, belediye terasına çıkarak Çiğli manzarasını birlikte izledi. İlçenin gelişimi ve güzellikleri üzerine sohbet eden ikili, 23 Nisan’ın anlam ve önemini yansıtan samimi bir tablo ortaya koydu.