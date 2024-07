Çiğli'de Can Dostlar Için Aşı Mesaisi

Çiğli Belediyesi, sokak hayvanlarının beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarını karşılamak için düzenli olarak çalışmalarına devam ediyor. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, belediyenin Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, dış parazit aşı uygulamasına başladı. 26 mahallede sürdürülen bu çalışmalar, sokak hayvanlarını pire ve kenelere karşı korumayı hedefliyor. Uzman veteriner hekimler ve sağlık teknikerleri, belediyeye ait mobil araçlarla sokak hayvanlarının yaşam alanlarına giderek dış parazit uygulaması gerçekleştiriyor.

“Can dostlarımızın yanındayız”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, sokak hayvanlarının her türlü ihtiyacını karşılamaya özen gösterdiklerini vurguladı. Başkan Yıldız, “Çiğli’de aynı gökyüzü altında yaşadığımız can dostlarımızın sağlıklı bir yaşam sürmesi için üzerimize düşen ne varsa eksiksiz yapmaya özen gösteriyoruz. Periyodik aralıklarla mama ve su desteğinde bulunuyoruz. Saha çalışmalarımız esnasında tespit ettiğimiz rahatsızlıklarla ilgili tedavi süreçlerini başlatıyoruz. Son olarak, can dostlarımızı bit, pire ve kenelerden korumak ve çeşitli hastalıklara yol açmalarının önüne geçmek için dış parazit aşı uygulaması başlattık. Çiğli Belediyesi olarak, tüm imkanlarımızla can dostlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Özellikle hava sıcaklıklarının yüksek seyrettiği bu dönemde vatandaşlarımızın da evlerinin önüne bir kap mama ve su bırakmalarını rica ediyorum” dedi.

Vatandaşlara çağrı

Çiğli Belediyesi'nin sokak hayvanlarına yönelik başlattığı bu aşı çalışması, hayvanların sağlığını korumanın yanı sıra, ilçedeki genel sağlık koşullarını da iyileştiriyor. Belediye, vatandaşlardan da bu konuda destek bekliyor. Hava sıcaklıklarının arttığı bu dönemde, sokak hayvanları için evlerin önüne bir kap mama ve su bırakmak, onların hayatta kalmalarını kolaylaştıracak.