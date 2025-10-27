Çiğli Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen Fakir Baykurt Roman Yarışması’nın ödül töreni yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Bu yılki birincilik ödülü, Yazar İlhan Soytürk’ün “Unutulan İnsanlar” adlı romanına verildi.

35 eserin katıldığı yarışmada seçici kurul, Soytürk’ün romanını “Türkiye’nin toplumsal gerçekliklerini sade bir dille yansıttığı, çevresel ve bireysel sorunlara derinlikli bir bakış sunduğu” gerekçesiyle ödüle değer buldu.

Eser, Anadolu anlatı geleneğini çağdaş anlatım teknikleriyle harmanlaması ve birey üzerindeki toplumsal-siyasal etkileri güçlü bir gözlem gücüyle işlemesi yönüyle de öne çıktı.

Seçici kurulda, Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt’un yanı sıra Öner Yağcı, Hidayet Karakuş, Bahri Karaduman ve Adnan Binyazar yer aldı.

Törende konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yarışmanın yalnızca bir edebiyat etkinliği değil, aynı zamanda bir kültürel miras görevi olduğunu vurguladı:

“Umarım bu yarışmamız bizden sonra da devam eder. Edebiyat ve sanat, yerel yönetimlerin üstlenmesi gereken önemli bir misyondur. Fakir Baykurt’un eserleri ölümsüzdür ve bu ölümsüzlüğü yaşatmak hepimizin görevidir.”

Yıldız, edebiyatın toplumsal belleği diri tuttuğunu belirterek, “Eğer dünyada güzellikler istiyorsak, sanata ve edebiyata daha fazla önem vermeliyiz.” dedi.

Fakir Baykurt’un kızı Işık Baykurt, törende gönderdiği video mesajda Çiğli Belediyesi’ne teşekkür etti:

“Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Edebiyat, kültür ve sanat bugünlerde birer kaçış noktası, nefes alma durakları haline geldi. Babamın adını yaşatan bu anlamlı ödül için teşekkür ederim.”

Yazar ve şair Hidayet Karakuş, Fakir Baykurt’la olan bağına değinerek duygularını şu sözlerle dile getirdi:

“Fakir Ağabey, bilmeden birçok köy çocuğuna kanat gerdi. Sanat toplumu ayağa kaldıran en büyük güçtür. Bu yarışma, edebiyatımıza önemli katkılar sunuyor. İlhan Soytürk’ü yürekten kutluyorum.”

Ödülünü Başkan Yıldız’ın elinden alan İlhan Soytürk, teşekkür konuşmasında duygusal anlar yaşadı:

“Fakir Baykurt, halkın dilinden konuşan, yoksulun ve ezilenin hikayelerini kaleme alan büyük bir yazardı. Onun adını taşıyan bu ödülü almak benim için büyük bir onur.”

Törende ayrıca Fakir Baykurt’un şiirlerinden oluşan özel bir dinleti gerçekleştirildi.

Katılımcılar, usta yazarın edebi mirasını müzik eşliğinde dinleme fırsatı buldu.

Etkinlik, törene duygusal bir atmosfer kazandırdı.