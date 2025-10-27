Kadir İnanır aylar sonra ilk kez görüldü: İşte son hali

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, bahis oynayan hakemler hakkında birkaç ay önce soruşturma başlatıldığını resmen duyurdu. Soruşturmanın detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

İstanbul Başsavcılığındaki dosyada TFF dahil 12 ayrı şikayetçi bulunuyor. Savcılık, tüm taraflar açısından dosyayı derinlemesine incelemeye ve ifadeleri almaya başladı.

Habere göre TFF, Nisan ayında savcılığa başvurarak konunun araştırılmasını talep etti. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’na ise 11 hakem bireysel başvuruda bulundu. Geçtiğimiz hafta bu dosyalar birleştirilerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, aktif hakemlerin bahis hesabı bulunduğunu ve maçlara bahis oynadığını açıklamasının ardından soruşturma süreci hız kazandı. Gazeteci Murat Ağırel, savcılığın kulüpleri de dosya kapsamına aldığı iddiasını paylaştı.

Türkiye Futbol Federasyonu ve Antalya’dan 11 hakemin başvurusu üzerine açılan bahis skandalı soruşturmasında, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ifadeleri almaya başladı. Gazeteci Murat Ağırel, savcılığın kulüpleri de incelemeye aldığını aktardı.

