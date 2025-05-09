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Öte yandan zanlının, 19 Haziran 2019 yılında boşandığı eşi Habibe Çevik (42) ve eski baldızı Fatma Akdağ’ı (39), 2 çocuğunun gözü önünde öldürdüğü öğrenildi.

Karşıyaka İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2019 yılında Çiğli ilçesinde iki kadına yönelik kasten öldürme olayının faili olan Göksel Sağlam’ın (53) izini sürdü. İki ayrı müebbet hapis ve 7 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla arandığı öğrenilen zanlı, dün polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

İzmir’in Çiğli ilçesinde 6 yıl önce eski eşini ve baldızını tabancayla vurarak öldürme suçundan hakkında iki ayrı müebbet hapis cezası bulunan zanlı, Karşıyaka ilçesinde yakalandı.

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