CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun X platformundaki hesabına getirilen erişim engeli sonrası, İzmir il örgütüne ait sosyal medya hesaplarının tamamının İmamoğlu'na tahsis edildiğini duyurdu.

CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aslanoğlu, platforma getirilen erişim engeline yönelik başka bir paylaşımında şu değerlendirmede bulundu:

CHP İzmir İl Başkanı Aslanoğlu, Elon Musk'a hitaben İngilizce bir paylaşımda bulunarak, İmamoğlu'nun hesabının yeniden aktif hale getirilmesi çağrısında bulundu.

Aslanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ekrem İmamoğlu's X account has been illegally suspended. If X truly defends freedom of expression, the account should be reinstated immediately. Suspending the account of the most prominent opposition candidate contradicts X's stated commitment to free speech. @elonmusk @X"