Çiğli'de Genç Kadınlar Sosyal Farkındalık Kazanıyor

Çiğli Belediyesi ve Sosyal İklim Derneği, genç kadınların hem çevreye duyarlı bireyler olmalarını hem de toplumsal cinsiyet eşitliği konularında bilinçlenmelerini hedefleyen "Act4EcoGender! – Ekolojik Genç Kadın Hareketi" projesini hayata geçirdi. 12 ay sürecek proje kapsamında eğitimler, atölyeler ve yaratıcı fikir yarışmaları düzenlenecek.

Genç kadınların güçlenmesi amaçlanıyor

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve CEİD İzler Hibe Programı kapsamında gerçekleştirilen proje, 15-30 yaş arası 100 genç kadını kapsıyor. Katılımcılar, ekoloji ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında bilgi edinerek, yerel sorunlara çözüm önerileri geliştirecek. Proje, genç kadınların bu konularda aktif katılım sağlayarak, kendi eylem planlarını hayata geçirmelerine olanak tanıyor.

Projenin ilk eğitimi 7 Aralık'ta gerçekleştirildi. Eğitim ve atölye çalışmalarıyla genç kadınlar, iklim krizinin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerini öğrenirken, aynı zamanda ekolojik farkındalıklarını da artıracak.

Başkan Yıldız’dan ilham veren açıklamalar

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, projeyle ilgili şu açıklamalarda bulundu: "İklim krizinin toplumsal cinsiyet üzerindeki etkilerini göz ardı etmeden, genç kadınların güçlenmesini ve taleplerinin duyulmasını hedefliyoruz. Sosyal İklim Derneği ile yürüttüğümüz iş birliği, yerelde sürdürülebilir bir gelecek için önemli bir adım. Bu proje, genç kadınların yaratıcı fikirlerini hayata geçirmelerine olanak tanırken, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ekoloji alanında farkındalık yaratacak."

İklim krizi ve toplumsal cinsiyet bağlantısı

Proje, iklim krizinin toplumsal cinsiyet eşitliği üzerindeki etkilerini vurguluyor. Başkan Yıldız, projenin yalnızca bireysel farkındalık değil, belediyenin karar ve hizmet süreçlerine genç kadınların aktif katılımını da desteklediğini belirtti.