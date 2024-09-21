İnönü Mahallesi Muhtarlığı önünde toplanan protestocular, "Sözünüzün arkasında durmadınız, çöpünüzün arkasında durun", "Yağ satarım, bal satarım, Çiğli ölmüş çöp satarım", "Duygularımız çöp kokuyor" yazılı pankartlar taşıyarak Cumhuriyet Mahallesi'ne doğru yürüyüş gerçekleştirdi.

32 Yıldır Süren Sorun: Çöp Alanı

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Fatma Akçelik, grup adına yaptığı açıklamada, 32 yıldır çöp toplama alanı olarak kullanılan bölgenin 15 yıl hizmet vermek üzere kurulduğunu vurguladı. Akçelik, "Çiğli, İzmir'in çöp tenekesi değildir" diyerek, İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. Dairesi'nin kararının açık ve net olduğunu ifade etti.

Sağlık Tehditi: Metan Gazı Uyarısı

Harmandalı'daki atık toplama merkezinin artık kullanılmaz hale geldiğini belirten Akçelik, metan gazı seviyelerinin en yüksek seviyelere ulaştığını ve bunun kent ile insan sağlığını tehdit ettiğini söyledi.

Akçelik, İzmir Valiliği, Çiğli Kaymakamlığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne çağrıda bulunarak, "Lütfen yasalarımızın ve mahkeme kararlarının bize tanıdığı hakkımızı koruyun. Bu, bütün Çiğli halkının sizden beklentisidir" dedi.