Şimdi de AK Parti Çiğli ilçe başkanlığı için çok güçlü bir isim konuşulmaya başlandı, biz de konu ile ilgili görüşlerini almak için EBUBEKİR ŞEKER İLE BERABERDIK

EBUBEKİR ŞEKER İLÇE BAŞKAN ADAYI OLACAK MI ?

Ebubekir Şeker daha önce mevcut yönetimde yer alan bir isim. Sivil toplum ve Halkla ilişkiler başkanlığı yapan Şeker seçim Sürecinde Aktif Olarak Sahada Görev yapmasına Rağmen Seçim sonrasında Oktay Özdemir Tarafından Görevden Alınmıştı şimdi de ismi ilçe başkanlığı için geçmekte , kendisine sorduk ilçe başkanı adayı mısınız ?

Ebubekir şeker : Bu soruya hemen evet demek yanlış olur , öncelikle mevcut bir yönetim var Bizde Bu Yönetimin içerisindeyiz bizim için önemli olan partimizdir , hiç bir zaman bireysel çekişmelere girmeyiz , partimize , ilçemize ve ülkemize en iyi hizmeti sunmak için elimizi taşın altına koymaya hep hazır olduk , daha önce de bir çok görevde bulundum hem siyasette hem de ticari hayatta bir çok adımlar attım , kendi yenilenebilir enerji şirketim var her anlamda kendini kanıtlamış Türkiyenin her yerinde başarı ile işlerini tamamlamış bir firma , yakın zamanlarda da sigorta sektöründe yeni yatırımlarımız oldu , bütün enerjimizi Ülkemizin kalkınmasına ilçemizin büyümesine odaklamış durumdayız

Milletimiz için her zaman hizmete hazırız bunun için de ne yapmak gerekirse onu da yaparız , şimdi bakıyorum , çiğli de kazanabileceğimiz bir seçimi kaybettik , ancak biz önümüze bakıyoruz Çiğli halkı bize teveccüh gösteriyor bu çok güzel bir durum sadece 6 bin oy fark kalmıştı çok kolayca bu fark kapatılabilirdi fakat olmadı.

Sorunuza gelirsek Çiğli halkı bizi tanıyor ve Nekadar Mücadelececi Olduğumuzu da biliyor Elimizde ki imkanlar dahilinde en iyisini yapmaya çalıştık Bundan Sonra da Aynı Hassasiyet ile vatandaşlarımıza daha çok hizmet edebilmek İçin Var Gücümüzle Çalışmaya Devam Edeceğiz

Ebubekir Şeker'in görüşleri böyleydi , biz de hayırlı olmasını DİLERİZ. VE Kendisi ile seçim sürecinde tekrar görüşmek üzere ayrıldık. Kısaca söylemek gerekirse AK Parti'de değişim. Rüzgarları çok sert esiyor ehil kadrolar görev bekliyor. ÇİĞLİ halkının da beklentisi bu yönde Havalar sıcak fakat siyaset Dahada sıcak. Önemli olan siyasetin çözüm üretmesi. Eminim Değişim bir heyecan getirir. Heyecanda çalışma ve halka dokunmayı getirir ve kazanan Çiğli olur İzmir olur ülkemiz olur.