Genç nesillerin sanatla olan bağını kuvvetlendirmek adına çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, 7 ile 15 yaş arası piyano ve gitar kursiyerlerinin sahne aldığı Yıl Sonu Konserine ev sahipliği yaptı. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü eğitmenlerinden Şafak Kıran'ın hazırladığı konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konserde yer alan özel gereksinimli kursiyerlerin performansı da dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

Başkan Yıldız: "Çocuklarımızı sanattan mahrum bırakmayacağız"

Çocukların ve gençlerin sanatla olan bağını güçlendirmek istediklerini vurgulayan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, "Sanatla olan bağını yeterince güçlendirememiş toplumların gelişimleri de daima sınırlı olmuştur. Çiğli Belediyesi olarak, çocuklarımızı kültür sanat etkinliklerinden mahrum bırakmamak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Müzik, resim, halk oyunları ve tiyatro gibi sanatın birçok alanında; kurslar, konserler, sergiler, gösteriler ve yazar buluşmaları düzenliyoruz. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz çocuklarımızın diledikleri alanda sanatsal üretime dahil olmaları için bundan sonraki süreçte de üzerimize düşenleri yapmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle, konserde sahne alan gitar ve piyano kursiyerlerimizi gönülden kutluyor, başarılarla dolu bir sanat yaşantısı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Konserde, Çiğli Belediyesi Piyano Kursu kursiyerleri tarafından seslendirilen eserler arasında Beethoven'ın "Für Elise", Mozart'ın "Alla Turca", Chopin'in "Nocturne in E-flat Major" ve Bach'ın "Air on the G String" gibi klasik müzik eserlerinin yanı sıra, günümüzün popüler müziklerinden de örnekler yer aldı. Gitar kursiyerleri ise Sezen Aksu, Barış Manço, Duman ve Mor ve Ötesi gibi Türk sanatçılarının eserlerini yorumladılar.