Çiğli Belediyesi, yaz mevsimini kültürle iç içe geçirmek isteyen vatandaşlar için mahallelerde tiyatro ve müzik etkinlikleri düzenliyor. “Sokakta Müzik Var” ve “Mahallede Tiyatro Var” başlıklarıyla gerçekleştirilen programlar, Çiğli’nin farklı noktalarında yaz boyunca devam edecek.



Yaz akşamları açık havada şenleniyor

Çiğli Belediyesi'nin organize ettiği etkinliklerde yerel sanatçılar park ve meydanlarda sahne alıyor. “Sokakta Müzik Var” konser serisiyle müzisyenler, mahalle aralarında sahneye çıkarak yaz akşamlarını birer festivale dönüştürüyor.

Geçtiğimiz günlerde İnönü Mahallesi’nde düzenlenen konserde vatandaşlar, renkli sahne performanslarına alkışlarla eşlik etti.

Tiyatro gösterileri mahallelere taşınıyor

“Mahallede Tiyatro Var” etkinliğiyle tiyatro sanatçıları bu kez sokaklarda izleyiciyle buluşuyor. Açık hava gösterimleri, her yaş grubundan izleyiciye ulaşmayı amaçlıyor.

29 Temmuz Salı günü Evka 2 Mahallesi’nde sahnelenecek “Atık X” adlı çocuk oyunu, hem eğlenceli anlar yaşatacak hem de çevre bilinci kazandıracak. Bir sonraki gösterim Egekent Mahallesi Pazar Yeri’nde düzenlenecek.

Yeni durak Ataşehir Mahallesi

30 Temmuz Çarşamba akşamı “Sokakta Müzik Var” etkinliği Ataşehir Mahallesi Hava Şehitleri Parkı’nda devam edecek. Mahalle sakinlerinin yoğun katılım göstermesi beklenen konserde yazın enerjisi müzikle birleşecek.

Etkinlik serisinin bir sonraki durağı ise 7 Ağustos Perşembe günü Evka 5 Mahallesi olacak.

“Sanatı halkın ayağına getiriyoruz”

Etkinlikler hakkında konuşan Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, yaz programlarının yalnızca birer eğlence aracı olmadığını vurguladı:

“Bu etkinlikler komşuluk ilişkilerini pekiştiren, ortak yaşam kültürünü besleyen ve dayanışma ruhunu canlı tutan sosyal buluşmalardır. Sanatı halkın ayağına getirerek herkesin eşit şekilde kültürel yaşama katılmasını sağlıyoruz.”

Başkan Yıldız, yaz boyunca her mahallede farklı etkinliklerin gerçekleşeceğini belirterek tüm Çiğli halkını davet etti.