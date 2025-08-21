Çiğli Belediyesi, Atatürk ve İnönü Mahallelerinde yol ve parke taşı döşeme çalışmalarını tamamlamaya devam etti. 9237 ve 9239 sokaklarda toplam 3 bin 500 metrekarelik alan parke taşıyla kaplandı. Yol yenileme çalışmalarında peyzaj düzenlemesi de yapıldı. Çalışmalar sayesinde hem araç hem de yaya trafiği için daha güvenli ve konforlu yollar oluşturuldu.

Çocuklara verilen söz parkta hayat buldu

Başkan Onur Emrah Yıldız, geçtiğimiz yıl çocuklara verdiği kafe ve park yenileme sözünü Güzeltepe Uğur Mumcu Parkı’nda yerine getirdi. Parkta modern oyun grupları, kauçuk zemin kaplaması, dinlenme ve sosyal alanlar oluşturuldu. Ayrıca yapımı başlayan kafe, ailelerin çocuklarını güvenle izleyebileceği bir ortam sunuyor.

Başkan Yıldız çalışmalar hakkında bilgi verdi

Onur Emrah Yıldız, “Göreve geldiğimiz günden bu yana vatandaşlarımıza verdiğimiz her sözün arkasında duruyoruz. Uğur Mumcu Parkı’nı modern oyun grupları ve sosyal alanlarla yeniliyoruz. Çocukların güvenle oynayabileceği, ailelerin rahatça dinlenebileceği bir parkı Çiğli’mize kazandırıyoruz” dedi.

Çiğli’nin çehresi adım adım değişiyor

Başkan Yıldız, mahallelerde yol yenileme çalışmalarının önceliklerini oluşturduğunu vurguladı. “Çiğli’nin her mahallesinde vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Atatürk ve İnönü Mahallelerindeki yollar, peyzaj ve parke taşlarıyla modern bir görünüme kavuştu. Bu çalışmalar mahallelerin estetiğini ve yaşam kalitesini artırıyor” ifadelerini kullandı.

Vatandaşlara konforlu ve güvenli yaşam sunuldu

Yapılan çalışmalar sayesinde mahalleler hem estetik hem de ulaşım açısından daha güvenli hâle geldi. Çiğli Belediyesi, projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya ve ilçeyi modern bir görünüme kavuşturmaya devam ediyor.