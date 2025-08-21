Türkiye’de perakende sektörüne yeni bir oyuncu katılıyor. Tarım Kredi Marketleri, dönüşüm sürecine girerek yeni mağazalarını “KOOP” adıyla açacağını duyurdu. Yerli ve milli kimliğiyle öne çıkan zincir market, 81 ilde kısa sürede 5 bine yakın şubeye ulaşmayı hedefliyor.

GENÇLER HEDEF KİTLEDE

Tarım Kredi Marketleri Genel Müdürü Varol Halepli, isim değişikliğinin yeni bir stratejinin parçası olduğunu açıkladı. Halepli, özellikle genç tüketicilere hitap eden bir konsept geliştirmek istediklerini belirterek, “Gençlerle buluşmak, onların alışkanlıklarını şekillendirmek ve beklentilerine uygun ürün çeşitliliği sunmak istiyoruz” dedi.

Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da 391 şubeyle hizmet verdiklerini hatırlatan Halepli, yeni markanın daha modern, gençlere hitap eden ve çağın beklentilerine uygun bir kimlik taşıyacağını vurguladı.

“TÜRKİYE’NİN YÜZDE 100 ÇİFTÇİ MARKETİYİZ”

Tarım Kredi Marketleri’nin en büyük farkının üreticiyle doğrudan bağ kurmaları olduğuna dikkat çeken Halepli, “Biz Türkiye’nin yüzde 100 çiftçi marketiyiz. Üreticiden tüketiciye güvenilir ve doğal ürünler sunuyoruz. Kooperatif bilinci bizim için çok değerli. Bu adım, hem yerli hem de güvenilir bir marka imajımızı pekiştirecek” ifadelerini kullandı.

ENFLASYONLA MÜCADELEDE ROLÜ ARTACAK

Market zincirinin yeni kimliğiyle birlikte daha geniş bir kitleye ulaşarak tüketici tercihlerinde önemli bir yer edinmesi bekleniyor. Uzmanlar, KOOP’un yaygınlaşmasının enflasyonla mücadeleye de katkı sağlayacağını belirtiyor.

81 ilde açılacak yeni mağazalarla birlikte KOOP, kısa sürede Türkiye’nin en yaygın perakende zincirlerinden biri haline gelecek.