Çiğli Belediyesi, ilçe genelinde yaya ve araç trafiğini rahatlatacak üst yapı düzenlemelerine hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Eski Havaalanı Caddesi’nde başlayan çalışmalar, bölgenin çehresini değiştirecek.

Ulaşım rahatlayacak

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte yürütülen proje kapsamında Eski Havaalanı Caddesi'nde ulaşımı rahatlatacak çalışmaların başlatıldığını duyurdu. Proje ile caddenin araç ve yaya trafiği açısından daha güvenli hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca yeni otopark alanları, aydınlatmalar, yaya geçitleri, geniş kaldırımlar ve kapsamlı peyzaj çalışmalarıyla cadde, hem esnaf hem de vatandaşlar için daha konforlu ve estetik bir yapıya kavuşturulacak.

“Bölgenin yaşam kalitesini artıracağız”

Başkan Yıldız, caddenin hem estetik hem de fonksiyonel olarak modernize edileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Göreve geldiğimizde, ilçemizin uzun süredir çözülemeyen sorunlarını tek tek ele alacağımızın sözünü vermiştik. Bugün bu sözümüzü tutarak Eski Havaalanı Caddesi’nde önemli bir düzenlemeye imza atıyoruz. Yeni otopark alanları, aydınlatma sistemleri, güvenli yaya geçitleri ve modern kaldırımlarla caddemizi daha yaşanabilir hale getirirken, bölgeye sosyal ve ekonomik canlılık kazandırmayı amaçlıyoruz.”