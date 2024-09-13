Manisa’da önümüzdeki günlerde hava sıcaklıkları düşerken, gökyüzü bulutlanmaya başlayacak. Özellikle 15 Eylül Pazar günü gökgürültülü sağanak yağış beklenirken, vatandaşların yağışlara karşı tedbirli olmaları gerekiyor. Hafta boyunca az bulutlu, çok bulutlu ve parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar 19°C ile 33°C arasında değişirken, rüzgarın hızı 11-15 km/s seviyelerinde seyredecek. Nem oranı ise bazı günlerde %95’e kadar çıkacak.

14 Eylül Cumartesi: Çok bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklık 20°C ile 32°C arasında olacak. Nem oranı %46 ile %96 arasında değişirken, rüzgar hızı 15 km/s civarında olacak.

15 Eylül Pazar: Gökgürültülü sağanak yağışlı hava etkili olacak. En düşük sıcaklık 20°C, en yüksek sıcaklık ise 29°C olacak. Nem oranı %41 ile %90 arasında değişecek, rüzgar hızı ise 14 km/s olacak.

16 Eylül Pazartesi: Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar 17°C ile 29°C arasında olacak. Nem oranı %27 ile %81 arasında değişecek, rüzgar hızı 12 km/s seviyesinde olacak.

17 Eylül Salı: Çok bulutlu hava devam edecek. Sıcaklıklar 17°C ile 29°C arasında değişecek. Nem oranı %31 ile %89 aralığında olacak, rüzgar ise 11 km/s hızında esecek.

Vatandaşlar, özellikle Pazar günü beklenen sağanak yağışlara karşı dikkatli olmalı ve tedbirlerini almalıdır.