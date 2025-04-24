Çiğli Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte ilçe genelindeki park, bahçe ve yol kenarlarında kosa ve temizlik çalışmalarına hız verdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü faaliyetler hem kent estetiğini koruyor hem de haşere oluşumunu engelliyor.

Çevre düzenlemeleri hız kazandı

Çiğli Belediyesi’ne bağlı Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaz mevsimine hazırlık kapsamında ilçede kapsamlı kosa ve temizlik çalışmaları yürütüyor. Özellikle parklar, refüjler ve yol kenarlarında yoğunlaşan çalışmalar sayesinde vatandaşların açık alanlarda daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde vakit geçirmesi hedefleniyor.

Estetik görünüm ve hijyen bir arada

Belediye yetkilileri, düzenli kosa çalışmalarının yalnızca görsel estetik sağlamadığını, aynı zamanda haşereyle mücadelede de önemli rol oynadığını vurguladı. Yaz aylarında artış gösteren sinek ve böcek oluşumunun önüne geçilerek vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması amaçlanıyor.

Gece gündüz hizmet seferberliği

Araç ve ekipman sayısını artıran belediye, hizmet süresini uzatarak daha hızlı ve etkili çözümler sunuyor. Çalışmalar, günün her saatinde aralıksız sürdürülerek vatandaşlara kaliteli hizmet ulaştırılması sağlanıyor. Ekiplerin performansı, saha denetimleriyle desteklenerek hizmet kalitesi en üst düzeye çıkarılıyor.

Başkan Yıldız: “Çiğli'yi yaza hazırlıyoruz”

Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Çevre düzenlemeleri ve temizlik çalışmalarıyla ilçemizin her köşesini yaza hazırlıyoruz. Amacımız hem estetik hem de sağlıklı bir çevre sunmak. Ekiplerimiz büyük bir özveriyle sahada çalışıyor. Kosa ve temizlik çalışmalarıyla hem estetik görünüm sağlıyoruz hem de haşere oluşumunu önlüyoruz. Tüm bu çalışmalar, vatandaşlarımızın yaz mevsimini daha güvenli ve keyifli geçirmesi için.”