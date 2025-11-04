Emlak Müzayede, İzmir’in sekiz ilçesinde bulunan toplam 13 arsayı satışa çıkarıyor. Toplam bedeli 804 milyon lirayı bulan taşınmazların müzayedesi 18-19 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

EMLAK MÜZAYEDE'DEN DEV SATIŞ HAZIRLIĞI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Emlak Yönetim Hizmetleri ve Ticaret A.Ş., Türkiye genelinde 51 ilde toplam 512 muhtelif arsa için satış kararı aldı. İzmir’de ise toplam 13 parsel müzayede yöntemiyle vitrine çıkacak.

Satışa sunulan arsaların toplam tahmini değeri 804 milyon Türk Lirası olarak açıklandı. Müzayede kapsamında arsaların satış ihalesi 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak.

PARSELLERİN BULUNDUĞU İLÇELER VE DEĞERLERİ

İzmir genelinde satışa çıkacak 13 parsel, sekiz farklı ilçede yer alıyor. En yüksek bedelli arsa, Çiğli Balatçık Mahallesi’nde 33.682 metrekarelik konut alanı oldu.

Satışa çıkarılan arsaların listesi şöyle:

Çiğli Balatçık: 33.682 m² konut alanı – 505,5 milyon TL

Gaziemir Atıfbey: 1.888 m² sanayi alanı – 65,4 milyon TL

Karşıyaka Bostanlı: 621 m² konut alanı – 62,1 milyon TL

Menderes Görece: 1.302 m² depolama alanı – 49,55 milyon TL

Urla Denizli Mahallesi: 3.522 m² tarım+yol alanı – 28,2 milyon TL

Buca Dumlupınar: 277 m² konut alanı – 11,4 milyon TL

Güzelbahçe Yelki: 361 m² gelişme konut alanı – 10,7 milyon TL

Torbalı Ayrancılar, Yazıbaşı, Yeniköy: 5 arsa – 2,4 ile 15,7 milyon TL aralığında

MÜZAYEDE DETAYLARI AÇIKLANDI

Açık artırma yöntemiyle gerçekleştirilecek müzayede, iki farklı şehirde eş zamanlı olarak yapılacak. Katılımcılar İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu (Küçükçekmece) ve Ankara İLBANK Sosyal Tesisleri (Macunköy-Yenimahalle) adreslerinden teklif verebilecek.

Etkinlikler 18-19 Kasım 2025 tarihlerinde saat 10.30’da başlayacak. Dileyen yatırımcılar müzayedeyi online sistem üzerinden de takip edebilecek.

YATIRIMCILARIN İLGİ ODAĞI OLACAK

Gayrimenkul piyasasında durgunluğun yaşandığı bir dönemde düzenlenen bu büyük satış, yatırımcıların dikkatini çekti. Özellikle Çiğli, Karşıyaka ve Urla’daki arsalar, yüksek metrekare değeri ve lokasyon avantajı nedeniyle öne çıkıyor.

Uzmanlar, bu satışın hem İzmir’in imar potansiyeline hem de bölgesel yatırımlara önemli katkı sağlayacağını belirtiyor.