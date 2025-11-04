Edremit Belediyesi, 17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda RC Sabit Kanat Uçak kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Edremit İmam Hatip Lisesi öğrencilerini ödüllendirdi. Öğrencilere, optik diyot lazer kesim makinesi ve üç boyutlu yazıcı hediye edildi.

17. Uluslararası MEB Robot Yarışması’nda RC Sabit Kanat Uçak kategorisinde dünya ikinciliği elde eden Edremit İmam Hatip Lisesi öğrencileri, düzenlenen törenle ödüllendirildi.

Edremit İmam Hatip Lisesi’nde gerçekleştirilen törende, Belediye Başkanı Mehmet Ertaş tarafından öğrencilere optik diyot lazer kesim makinesi ve üç boyutlu yazıcı hediye edildi. Törene ayrıca Edremit İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Esmen, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Ertaş, başarılı öğrenciler Nilsu Kars, Zeynep Reyya Girgin ve Fatma Zehra Girgin’i tebrik ederek, elde ettikleri başarının tüm Edremit için büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

Öğrencileri teker teker kutlayan Ertaş, “Gençlerimizin bilim, teknoloji ve üretim alanlarında elde ettikleri bu tür başarılar bizlere umut veriyor. Edremit Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin gelişimine katkı sağlayacak her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Eğitim ve öğretim bizim için öncelikli bir alandır. Öğrencilerimizin yarışmalara daha iyi hazırlanabilmeleri için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile iş birliği içerisinde ihtiyaç duydukları teknolojik imkanları sunmak bizlerin görevidir” dedi.