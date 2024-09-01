Gerçek adı Angel Yordanov Kapsov

90'ların sonunda "Binnaz" şarkısıyla Türkiye'nin gönlünde taht kuran Ciguli'nin gerçek adı Angel Yordanov Kapsov. 2014 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçının adı, yıllar sonra gizli bir yönüyle ortaya çıktı. Ciguli'nin, aslında dünyanın en yetenekli akordeon virtüözlerinden biri olduğu öğrenildi.

İsim değişikliği ve Ciguli'nin kökeni

Ciguli'nin gerçek adı resmi kayıtlarda Angel Jordanov Kapsov olarak geçiyor, ancak halk arasında 'Ciguli' olarak biliniyor. Bulgaristan'da İslami ve Türkçe isimlere yönelik baskılar nedeniyle ailesi Ahmet ismini kaydettirememişti. Akordeon yeteneği nedeniyle Sovyet AvtoVAZ firmasının ürettiği VAZ-2101 model aracının popüler ismi Ciguli olarak anılmaya başlandı.

Fakir bir aileden gelen yetenek

Ciguli, beş çocuklu bir ailenin ferdiydi. Babası 1972'de vefat edince, geçimini sağlamak için düğünlerde çalgı çalmaya başladı. 1974 yılında Ayten hanımla evlenen Ciguli, bu evlilikten İbrahim ve Ferdi isimli iki oğlu oldu.

Gazinolardan dünya çapında üne

1990 yılında Türkiye'ye gelen Ciguli, İstanbul'da düğünlerde ve gazinolarda akordeon çalarak tanınmaya başladı. 1993'te ilk albümünü çıkaran sanatçı, 1999'da "Binnaz" şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Gizli yetenek: Akordeon virtüözü

Ciguli'nin kalp rahatsızlığı nedeniyle 2014'te hayatını kaybetmesinin ardından, yıllar sonra sanatçının gerçek yetenekleri gün yüzüne çıktı. Dünyanın en iyi akordeon virtüözlerinden biri olarak bilindiği ortaya çıktı. Ciguli'nin hayatı ve müzik kariyeri, müzikseverler için büyük bir ilham kaynağı olmaya devam ediyor.