Animasyon filmi Çılgın Hırsız 4, 45 milyon dolar hasılat elde ederek zirvedeki yerini korudu. Longlegs adlı korku filmi ise beklentileri aşarak ikinci sırada yer aldı.

Korku filmi Longlegs büyük sürpriz yaptı

Maika Monroe ile Nicolas Cage'in başrollerini paylaştığı Longlegs, vizyona girdiği ilk haftasında 23 milyon dolar hasılat elde etti. Bu performansıyla beklentileri aşarak ikinci sıraya yerleşen film, korku severlerden büyük ilgi gördü.

12-14 Temmuz hafta sonu ABD gişe rakamları

Çılgın Hırsız 4'ün ardından gelen Longlegs, bu hafta sonunun en çok konuşulan filmleri arasında yer aldı. Gişedeki bu çekişme, izleyicilerin sinemalara olan ilgisini arttırıyor. 

İşte filmlerin hasılat rakamları

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 1

10. Aslan Kral

1,1 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 2

9. Sound of Hope: The Story of Possum Trot

1,3 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 3

8.  MaXXXine

2,1 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 4

7. Horizon: An American Saga - Chapter 1

2,4 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 5

6. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç

4,4 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 6

5. Beni Ay'a Uçur

10 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 7

4. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün

12 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 8

3. Ters Yüz 2

21 milyon dolar

Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 9

2. Longlegs

23 milyon dolar

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Çılgın Hırsız 4 gişedeki liderliğini sürdürüyor (12-14 Temmuz ABD gişesi) - 10

1. Çılgın Hırsız 4

45 milyon dolar

Editör: Büşra Babur