Animasyon filmi Çılgın Hırsız 4, 45 milyon dolar hasılat elde ederek zirvedeki yerini korudu. Longlegs adlı korku filmi ise beklentileri aşarak ikinci sırada yer aldı.
Korku filmi Longlegs büyük sürpriz yaptı
Maika Monroe ile Nicolas Cage'in başrollerini paylaştığı Longlegs, vizyona girdiği ilk haftasında 23 milyon dolar hasılat elde etti. Bu performansıyla beklentileri aşarak ikinci sıraya yerleşen film, korku severlerden büyük ilgi gördü.
12-14 Temmuz hafta sonu ABD gişe rakamları
Çılgın Hırsız 4'ün ardından gelen Longlegs, bu hafta sonunun en çok konuşulan filmleri arasında yer aldı. Gişedeki bu çekişme, izleyicilerin sinemalara olan ilgisini arttırıyor.
İşte filmlerin hasılat rakamları
10. Aslan Kral
1,1 milyon dolar
9. Sound of Hope: The Story of Possum Trot
1,3 milyon dolar
8. MaXXXine
2,1 milyon dolar
7. Horizon: An American Saga - Chapter 1
2,4 milyon dolar
6. Bad Boys: Ya Hep Ya Hiç
4,4 milyon dolar
5. Beni Ay'a Uçur
10 milyon dolar
4. Sessiz Bir Yer: Birinci Gün
12 milyon dolar
3. Ters Yüz 2
21 milyon dolar
2. Longlegs
23 milyon dolar
1. Çılgın Hırsız 4
45 milyon dolar