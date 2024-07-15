Animasyon filmi Çılgın Hırsız 4, 45 milyon dolar hasılat elde ederek zirvedeki yerini korudu. Longlegs adlı korku filmi ise beklentileri aşarak ikinci sırada yer aldı.

Korku filmi Longlegs büyük sürpriz yaptı

Maika Monroe ile Nicolas Cage'in başrollerini paylaştığı Longlegs, vizyona girdiği ilk haftasında 23 milyon dolar hasılat elde etti. Bu performansıyla beklentileri aşarak ikinci sıraya yerleşen film, korku severlerden büyük ilgi gördü.

12-14 Temmuz hafta sonu ABD gişe rakamları

Çılgın Hırsız 4'ün ardından gelen Longlegs, bu hafta sonunun en çok konuşulan filmleri arasında yer aldı. Gişedeki bu çekişme, izleyicilerin sinemalara olan ilgisini arttırıyor.

İşte filmlerin hasılat rakamları

1,1 milyon dolar

1,3 milyon dolar

2,1 milyon dolar

2,4 milyon dolar

4,4 milyon dolar

10 milyon dolar

12 milyon dolar

21 milyon dolar

2. Longlegs

23 milyon dolar

1. Çılgın Hırsız 4

45 milyon dolar