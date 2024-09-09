Çin, Ay’da bir araştırma üssü kurma hedefi doğrultusunda simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlaları uzaya gönderiyor. Uzayda yapılacak deneylerle bu tuğlaların aşırı koşullara dayanıklılığı test edilecek.

Çin, 2035 yılına kadar Ay’ın güney kutbu yakınlarında 'Uluslararası Ay Araştırma İstasyonu' (ILRS) inşa etmeyi hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda, simüle edilmiş Ay toprağından yapılmış tuğlalar, aşırı uzay koşullarına dayanıklılıklarının test edilmesi amacıyla uzaya gönderilecek.

Çin’in Huazhong Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden akıllı inşaat uzmanı Ding Lieyun, bu tuğlaların Tianzhou-8 kargo uzay aracıyla Tiangong uzay istasyonuna ulaştırılacağını belirtti.

Üç yıl sürecek deney

Deney kapsamında bilim insanları, tuğlaların radyasyon, sıcaklık değişimi ve vakum gibi aşırı uzay koşullarına nasıl tepki verdiğini üç yıl boyunca gözlemleyecekler.

Araştırmanın temel amacı, Ay gibi zorlu bir ortamda yapılacak inşaatlarda kullanılacak malzemelerin dayanıklılığını belirlemek.

Ding Lieyun, Dünya’da üretilen bu tuğlaların 100 megapaskal gücüne kadar dayanabildiğini ve betonla kıyaslandığında çok daha sert olduğunu ifade etti.

Ay’da ‘Akıllı İnşaat’ dönemi

Çin, bu girişimle birlikte gelecekte Ay’da kurulacak üslerde kullanılacak yapı malzemelerini test etmeye ve geliştirmeye odaklanıyor. Bu tuğlaların Ay’ın zorlu koşullarına ne derece dayanıklı olacağı, uzaydaki inşaat teknolojileri için de önemli bir adım olacak. Ding Lieyun, “Ay’da zorlu koşullar altında nasıl yapı malzemeleri kullanılabileceğini öğrenmek için bu deney büyük önem taşıyor” dedi.