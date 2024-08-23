Türk savunma sanayisinin gururu KAAN, Çin ordu gazetesi tarafından detaylı bir şekilde ele alındı. Yayınlanan makalede, Türkiye’nin 5’inci nesil savaş uçağı projesinin, F-35 programından çıkarılmanın ardından daha da azimli hale geldiği vurgulandı.

KAAN’ın beşinci nesil özellikleri

Çin basını, KAAN’ı “tam bir beşinci nesil savaş uçağı” olarak tanımlayarak, Türkiye’nin savunma sanayisindeki ilerlemesini övdü. Makalede, Türkiye’nin milli muharip uçağının AR-GE süreci derinlemesine incelendi ve Türk savunma sanayisinin dışa bağımlılığının 2002'de yüzde 80'lerden yüzde 20'lere gerilediği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamaları

KAAN’ın süper manevra, süpersonik seyir, radar gizliliği ve süper algılama kabiliyetlerine sahip olduğu ifade edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın "Türkiye beşinci nesil savaş uçağı üretiminde kritik bir eşiği daha aştı" sözlerine de atıfta bulunularak, Türkiye’nin beşinci nesil savaş uçağı kulübüne giren az sayıda ülkeden biri olduğu vurgulandı.