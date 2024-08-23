Açık Stüdyo: İzmir'de performans sanatının yenilikçi merkezi

Açık Stüdyo, 2016 yılında Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü tarafından kurulmuş, İzmir'de performans sanatlarına yenilikçi bir yaklaşım getirmek amacı güden bir inisiyatiftir. Kuruluş, İzmir şehir merkezindeki kara kutu tipi bir stüdyoda başlamış, ardından Urla'nın İskele mahallesinde bulunan ev ofislerine taşınmıştır.

Performans sanatlarında yeni bir alan

Açık Stüdyo'nun temel amacı, performans sanatlarına yeni bir alan açmak ve bu alanda yaratıcı araştırmalar yapmak olarak tanımlanabilir. Ekip, eser üretimi, sunumu, izleyici geliştirme ve eğitim gibi çeşitli alanlarda farklı olasılıkları ve işbirliklerini keşfetmeye yönelik bir yaklaşım benimsemektedir. Performans sanatlarının sınırlarını zorlamak ve bu alandaki yenilikçi yaklaşımları desteklemek için sürekli olarak yeni projeler ve işbirlikleri geliştirmektedirler.

Etkinlikler ve eğitimler

Açık Stüdyo'nun sunduğu etkinlikler ve eğitimler, performans sanatları ile ilgilenen herkes için çeşitli fırsatlar sunar. Çalıştaylar, performanslar ve sergiler, hem sanatçılar hem de sanatseverler için zengin bir deneyim sunar. Ayrıca, stüdyo, sanatçılara projelerini gerçekleştirmeleri için destek sağlar ve izleyicilerle sanatın etkileşimli bir şekilde buluşmasına olanak tanır.

İzleyici geliştirme

Açık Stüdyo, izleyici geliştirme konusuna büyük önem vermektedir. Sanatın sadece sahne üzerinde değil, aynı zamanda toplumsal bağlamda da etkili olması gerektiğine inanır. Bu nedenle, izleyicilere sanatın farklı yönlerini keşfetmeleri ve performans sanatlarına daha yakın bir ilişki kurmaları için çeşitli etkinlikler düzenler.

Erişilebilirlik ve katılım

Açık Stüdyo'nun Urla'daki ev ofisinde gerçekleştirdiği etkinlikler, katılımcılara samimi ve kişisel bir deneyim sunar. Stüdyo, erişilebilirlik ilkesini benimser ve sanatın her kesimden insana ulaşmasını sağlamaya çalışır. Bu anlayış, sanatın herkes tarafından anlaşılabilir ve takdir edilebilir olması gerektiği felsefesine dayanır.

Açık Stüdyo, İzmir'de performans sanatlarına yenilikçi bir soluk getiren önemli bir merkezdir. Sanatçılara ve sanatseverlere sunduğu çeşitli fırsatlar ve etkinliklerle, performans sanatlarının gelişimine katkıda bulunur. Eğer sanatla ilgileniyorsanız ve yenilikçi performansları deneyimlemek istiyorsanız, Açık Stüdyo'yu ziyaret etmeniz kesinlikle tavsiye edilir.

Açık Stüdyo’ya nasıl ulaşılır?

Açık Stüdyo, İzmir’in güzel bir ilçesi olan Urla’da yer almaktadır. İşte stüdyoya ulaşım bilgileri:

Adres: İskele Mahallesi, Mavişehir Caddesi, No:12, Urla, İzmir.

Ulaşım bilgileri

Şehir merkezinden ulaşım:

Özel araç ile: İzmir şehir merkezinden Urla'ya gitmek için Egea Otoyolu'nu (O-32) kullanabilirsiniz. Yol yaklaşık 35-40 dakika sürer. Urla’nın İskele Mahallesi’ne vardığınızda, Mavişehir Caddesi’ne yönelin ve adres numarası 12’yi bulabilirsiniz. Toplu taşıma ile: İzmir şehir merkezinden Urla'ya otobüs seferleri mevcuttur. İzmir Otogar’dan hareket eden Urla dolmuşları veya otobüsleriyle Urla’ya ulaşabilirsiniz. Urla merkezine geldiğinizde, İskele Mahallesi'ne gitmek için yerel minibüsleri veya taksileri kullanabilirsiniz.

İzmir Adnan Menderes Havalimanı’ndan ulaşım:

Özel araç ile: Havalimanından Urla’ya gitmek için yaklaşık 45-50 dakika süren bir yolculuk yapabilirsiniz. Havalimanından çıkıp Egea Otoyolu’na (O-32) yönelin ve Urla tabelalarını takip edin.

Toplu taşıma ile: Havalimanından İzmir şehir merkezine gitmek için tren veya otobüs kullanabilir, ardından şehir merkezinden Urla’ya geçiş yapabilirsiniz.