Son dönemde Çinli şirketlerin Türkiye'ye yönelik yatırım ilgisi artıyor. Otomotiv devi Chery’in ardından, elektrik-elektronik ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Wetown Electric Group CO da yatırım için Türkiye'yi seçti. Şirket, Türkiye'deki yatırım fırsatlarını değerlendirmek amacıyla üst düzey yöneticilerini Türkiye'ye göndererek görüşmelere başladı.

Denizli ve Adana yatırım için gündemde

Wetown Electric Group CO, yatırım planları çerçevesinde Türkiye'deki potansiyel bölgeleri incelemeye aldı. Şirketin Elektrik Grup Başkanı Jiang Wengong, Türkiye ziyareti kapsamında Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ile bir araya geldi. Görüşmede, Denizli'nin yatırım potansiyeli, ihracat imkanları ve yurt dışı pazarları hakkında detaylı bilgiler verildi.

Wetown Electric Group'un küresel stratejisi

Çin'de enerji dağıtım ve yeni enerji alanlarında faaliyet gösteren Wetown Electric Group, 40'tan fazla ülkeye ihracat yapan, yıllık cirosu 10 milyar doları aşan bir dev. Şirket, ABB, Westinghouse ve Schneider gibi global markaların stratejik ortağı olarak tanınıyor. Wetown Electric'in ürünleri, Pekin Olimpiyatları Kuş Yuvası, Şangay Dünya Fuarı ve Hong Kong-Zhuhai-Makao Köprüsü gibi önemli projelerde kullanılıyor.

Denizli'deki görüşmeler ve gelecek planları

Denizli'de gerçekleştirilen görüşmelerde, Türkiye ve Denizli’deki yatırım fırsatları değerlendirilirken, enerji sektöründeki büyüme potansiyeli vurgulandı. Wetown Electric Group Başkanı Jiang Wengong, Çin dışındaki büyüme stratejileri hakkında bilgi verdi. Denizli Sanayi Odası Başkanı Selim Kasapoğlu ise Denizli'nin sanayi olanakları, organize sanayi bölgeleri ve Çin ile olan ticari ilişkileri hakkında detaylı bilgiler sundu.