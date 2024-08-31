İzmir'in Bornova ilçesinde yer alan Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağında, Üniversite Caddesi ile Otoyol bağlantı dönüşleri ve Ege Üniversitesi karşısındaki Ankara Caddesi Yanyolu üzerindeki Petrol Ofisi önünde kapsamlı yol çalışmaları başlatıldı. Bu nedenle, ilgili yollar geçici olarak trafiğe kapatıldı.

Çalışmaların kapsamı ve etkileri

Yol çalışmalarının başlamasıyla birlikte, bölgedeki trafik akışı önemli ölçüde etkilenmiş durumda. Gerekli güvenlik önlemleri alınmış olmasına rağmen, trafik yoğunluğunun arttığı bildiriliyor. Yol kullanıcılarının, bu süreçte alternatif güzergahları tercih etmeleri ve bölgedeki trafik işaretlerine dikkat etmeleri öneriliyor.

Alternatif güzergah önerisi

Yol çalışmalarından etkilenen güzergahlar hakkında bilgi almak isteyen sürücüler, Ege Üniversitesi Hastanesi kavşağı ve çevresindeki yolları kullanırken dikkatli olmaları gerekiyor.