Ana açıklık ve yüksekliğiyle dikkat çeken köprü, hem yatay hem de dikey ölçülerde “dünyanın en büyük köprüsü” unvanını elde etti.

Dünya rekoru kırdı

Toplamda 1.420 metrelik ana açıklığa sahip olan Huajiang Kanyon Köprüsü, bu alanda dünya rekorunun yeni sahibi oldu. Köprü ayrıca su seviyesinden 625 metre yükseklikte bulunarak dünyanın en yüksek köprüsü konumuna yerleşti.

İki kenti birbirine bağladı

Dev yapı, Guizhou eyaletine bağlı Liuzhi ve Anlong kentlerini birbirine bağlıyor. Bölgedeki ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştırması beklenen köprünün, aynı zamanda Çin’in altyapı yatırımlarındaki gücünü bir kez daha ortaya koyduğu ifade ediliyor.

Küresel mühendislik başarısı

Mimarisi ve teknik kapasitesiyle dikkat çeken Huajiang Kanyon Köprüsü, sadece Çin için değil dünya mühendisliği için de tarihi bir başarı olarak değerlendiriliyor.