Çin Futbol Federasyonu (CFA), şike, kumar ve rüşvet skandallarına karışan futbolcu ve yetkililere yönelik yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Soruşturma sonucunda, 38 futbolcu ve 5 kulüp yetkilisi, futboldan ömür boyu men cezasına çarptırıldı. Cezalandırılan isimler arasında Çin futbolunun önemli isimleri Jin Jingdao, Guo Tianyu ve Gu Chao’nun yanı sıra Güney Koreli futbolcu Son Jun-ho da yer alıyor.

Operasyonda 61 kişi hakkında işlem başlatıldı

Çin’in Kamu Güvenliği Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturmada, 120 şikeli maç tespit edilirken, 128 kişi ve 41 futbol kulübü suçlandı. Sonuç olarak 61 kişi hakkında yasal işlemler başlatıldı. Operasyonun bir parçası olarak, şikeye karışan 43 kişinin futboldan men edilmesiyle birlikte Çin futbolunda derin bir temizlik süreci başlatıldı.

Ayrıca, bu süreçte Kamerunlu futbolcu Ewolo Donovan da yasadışı kumar faaliyetlerine karıştığı için 5 yıllık men cezası aldı. Güney Koreli futbolcu Son Jun-ho, 10 ay boyunca gözaltında tutulduktan sonra serbest bırakıldı ve şu anda kariyerine Güney Kore'de devam ediyor. Ancak Çin Futbol Federasyonu, oyuncunun yasadışı faaliyetlere karıştığını iddia eden sert bir açıklama yaptı.

Çin futbolunda son dönemlerde birçok yetkili ve futbolcuya yönelik ciddi cezalar verildi. Geçtiğimiz yıl, Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanlarından biri müebbet hapis cezasına çarptırılırken, başka bir başkan yardımcısı da rüşvet suçundan 11 yıl hapis cezasına mahkum edilmişti.