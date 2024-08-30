Ülkenin önde gelen yetkilileri, ev sahiplerinin mevcut ipoteklerini 5,4 trilyon dolara kadar yeniden finanse etmelerine izin vermeyi değerlendiriyor. Bu plan kapsamında, ev sahipleri bankalarıyla mevcut borç koşullarını yeniden müzakere edebilecek ve küresel mali krizden bu yana ilk kez farklı bir bankadan yeniden finansman sağlayabilecekler.

Mortgage oranlarında düşüş ve ekonomik etkiler

Bu yeniden finansman planı, ev sahiplerine daha düşük mortgage oranları sunarak borçlanma maliyetlerini düşürecek. Ancak bu adım, devlet bankalarının karlılığını olumsuz etkileyebilir. Yine de Çinli yetkililer, Asya'nın en büyük ekonomisinde konut kaynaklı yavaşlamayı durdurmak için bu tür önlemleri uygulamaya kararlı görünüyor.

Mortgage oranlarındaki düşüş, tüketimi artırarak Çin ekonomisine yeni bir ivme kazandırabilir. Konut sektörü, Çin ekonomisinin önemli bir ayağı olduğundan, bu tür yenilikçi hamleler, genel ekonomik büyümeyi destekleme potansiyeline sahip.