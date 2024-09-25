Çin, uzay teknolojisindeki ilerleyişine bir yenisini daha ekledi. Ülke, kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden katı yakıtlı Licien-1 Y4 roketiyle beş uyduyu başarıyla uzaya gönderdi. Gönderilen uydu grubu arasında, "Jilin-1 SAR 01A" ve "Yunyao-1 21-22" gibi uydular da yer aldı.

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Çin Bilimler Akademisine (CAS) bağlı Pekin Congkı Uzay Araştırmaları Teknolojisi Şirketi tarafından geliştirilen Licien-1 roketi, 1,5 ila 2 ton yük taşıma kapasitesine sahip. Bu fırlatma, Çin’in uzay araştırmaları ve uydu teknolojisindeki yetkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Editör: Engin Keskin