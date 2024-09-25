ABD'nin New York kentinde düzenlenen Sotheby's müzayedesinde, Pokemon çizgi dizisinin en bilinen karakterlerinden biri olan Pikachu'nun yer aldığı nadir bir oyun kartı 360 bin dolara satıldı. Japonya'nın Kyodo ajansına göre, bu nadir kart 1998 yılında piyasaya sürülmüş ve sadece 39 kopyası bulunuyor.

Sotheby's müzayede evinden yapılan açıklamada, kartta ayrıca Pokemon ticari kart oyununun kurucularından Takumi Akabane’nin imzasının bulunduğu belirtildi. Satıcısı ve alıcısı gizli tutulan bu kart, Japonya’da CoroCoro Comic dergisinin düzenlediği resim yarışmasının kazananlarına özel olarak 1998'de dağıtılmıştı.

Nadir Pokemon kartları arasında en yüksek fiyata satılan kart ise 2021 yılında 5 milyon 275 bin dolara satılarak Guinness Dünya Rekorları'na girmişti.