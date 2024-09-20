Çin Merkez Bankası (PBoC), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi kararının ardından yapılan beklentilere rağmen 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarını sabit tuttu. Bu karar, ekonomideki zayıflayan iç talep ve gayrimenkul sektöründeki daralmaya rağmen geldi.

Çin’in faiz kararı sürpriz oldu

Çin Merkez Bankası, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3,35, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,85 seviyesinde tutma kararı aldı. Bu oranlar, kurumsal kredi ve emlak kredileri için önemli referanslar olarak kullanılıyor. 18 büyük bankanın verdikleri kar payına göre belirlenen LPR (Kredi Faiz Oranı), Çin ekonomisinin 2019'dan bu yana gösterge faiz işlevini görmektedir. Parasal genişleme beklentilerine rağmen gösterge faiz oranlarında bir değişiklik yapılmaması, piyasalar için beklenmedik bir hamle olarak değerlendiriliyor.

Emlak sektörüne etkisi büyük olabilir

Çin’de 5 yıllık kredi faiz oranı, özellikle emlak kredileri açısından kritik bir öneme sahip. Çin'in gayrimenkul sektörü son aylarda ciddi bir düşüş yaşarken, faiz oranlarının sabit kalması bu sektörün toparlanmasını zorlaştırabilir. Uzmanlar, emlak sektöründeki bu durumun, ülke ekonomisinin geneline yayılabilecek bir risk taşıdığına dikkat çekiyor.

25 Eylül'de MLF kararı bekleniyor

Çin Merkez Bankası'nın bir diğer kritik faiz kararı ise 25 Eylül'de gelecek. 1 yıl vadeli borçlanma faizi (MLF) ile ilgili yapılacak açıklamalar, PBoC’nin para politikasına dair daha net sinyaller verebilir. MLF, ticari bankaların Merkez Bankası'ndan borçlanma maliyetlerini belirleyen önemli bir politika aracı olarak biliniyor.