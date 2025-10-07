Çin Merkez Bankası (PBOC), eylül ayında da altın alımını sürdürdü. Bankanın açıkladığı verilere göre, ülkenin altın rezervi ağustos sonunda 74.02 milyon ons iken eylül sonunda 74.06 milyon ons seviyesine yükseldi. Böylece Çin, üst üste 11’inci ayda altın alımı yaparak dolar bağımlılığını azaltma planını devam ettirmiş oldu.

Altın rezervlerinde değer artışı

PBOC verilerine göre, Çin’in altın rezervlerinin değeri ağustosta 253.84 milyar dolar iken, eylül sonunda 283.29 milyar dolara çıktı. Bu artış yalnızca yeni alımlardan değil, altın fiyatlarındaki hızlı yükselişten kaynaklandı.

Altın, yıl boyunca jeopolitik riskler, ABD faiz indirimi beklentileri ve zayıflayan dolar nedeniyle sık sık rekor kırdı. Pazartesi günü ons fiyatı 3.900 doların üzerine çıkarak tüm zamanların zirvesine yaklaştı.

Analist yorumu

Bağımsız analist Ross Norman, Çin’in altın alımlarının tesadüfi olmadığını belirterek şunları söyledi:

“Bu güçlü veriler, Çin’in dolar bağımlılığını azaltma çabalarını hızlandırmak istediğini açıkça gösteriyor.”

Norman’a göre, alımların miktarı küçük görünse de piyasa için moral verici bir sinyal niteliği taşıyor.

Merkez bankalarının rezerv politikalarında değişim

PBOC, 18 ay süren altın alım sürecine Mayıs 2024’te ara vermiş ancak Kasım 2024’te yeniden alıma başlamıştı. Bu hamle, Çin’in rezerv stratejisinde ciddi bir değişikliğe işaret ediyor.

Dünya Altın Konseyi (WGC) araştırmasına göre önümüzdeki beş yılda merkez bankalarının rezervlerinde altının payı artarken doların payı kademeli olarak azalacak.