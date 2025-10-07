🏊‍♀️ Nazilli’de Yüzme Bilmeyen Öğrenci Kalmayacak



“Geleceğe Kulaç Atıyorum” projesiyle yüzlerce öğrenci profesyonel eğitim alıyor

Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yüzme eğitimine katılan öğrencileri ziyaret ederek proje hakkında bilgi aldı.

Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü iş birliğiyle yürütülen “Geleceğe Kulaç Atıyorum” projesi, bu yıl da büyük bir ilgiyle başladı. Yarı olimpik yüzme havuzunda düzenlenen eğitimlerde öğrenciler, profesyonel antrenörler eşliğinde yüzme öğreniyor.



İki kurum arasında imzalanan protokol kapsamında üçüncü kez hayata geçirilen proje sayesinde, Nazilli genelinde öğrenim gören öğrenciler yıl boyunca kapalı spor salonundaki yüzme havuzunda eğitim alacak.



Projenin açılış gününde Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Güven Eker ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü şube müdürleri öğrencilerle bir araya gelerek havuzda incelemelerde bulundu.





---



💬 Kaymakam Kan: “Çocuklarımızın ilgisi bizi çok mutlu ediyor”



Kaymakam Huriye Küpeli Kan, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, şu ifadeleri kullandı:



> “Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve spor salonu personelimize teşekkür ediyorum. Çocuklarımız yüzmeye büyük bir ilgi gösteriyor. Geçen yıl 1.500 öğrencimiz bu projeden yararlandı. Velilerimiz de çocuklarını özveriyle getiriyor. Hijyenik ve güvenli bir ortamda bu eğitimi almaları bizleri çok mutlu ediyor.”









---



📈 32 Bin Kişi Yüzme Havuzundan Yararlandı



Proje kapsamında hafta sonları 500, hafta içi ise 150 öğrenci yüzme eğitimi alıyor.

Nazilli Yarı Olimpik Yüzme Havuzu’ndan bugüne kadar ilçe genelinde 32 bin kişi faydalandı.



Yetkililer, projenin temel amacının çocuklara sporu sevdirmek, su sporlarına ilgiyi artırmak ve geleceğin başarılı sporcularını yetiştirmek olduğunu belirtti.