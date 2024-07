Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, halkçı belediyecilik anlayışıyla Çınaraltı Çay Bahçesi’ni belediye işletmesi olarak vatandaşların kullanımına açtı. Açılış töreninde vatandaşlarla buluşan Başkan Ertaş, belediyelerin yalnızca çöp toplamak ve park yapmakla sınırlı kalmayıp, kentin kültürel ve tarihi değerlerine de sahip çıkması gerektiğini vurguladı. “Altınoluk’un bu önemli simgelerinden biri olan Çınaraltı Çay Bahçesi’ni yeniden faaliyete geçiriyoruz. Bu mekân, Altınoluk’un tarihini ve kültürünü yansıtan önemli bir yer” dedi.

Altınoluk'un tarihi mekânı yeniden hayat buldu

Açılış töreninde, uzun yıllar boyunca Altınoluk’ta nesillerin bir araya gelerek anılarını paylaştığı bu mekanı yeniden vatandaşlarla buluşturduklarını ifade eden Başkan Ertaş, “Bugün, bu anıları canlandırmak ve yeni hatıralar biriktirmek üzere kapılarımızı yeniden açıyoruz” dedi. Ertaş, bu sürecin her aşamasında emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, özellikle Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci ve ilgili daire müdürlerine, belediyenin emekçilerine minnettarlığını sundu. “Dilerim burada geçireceğiniz her an, hem eski tatları hem de yeni güzellikleri bir arada yaşamanıza vesile olur. Hepinize sağlık, mutluluk ve huzur dolu günler diliyorum. Bu güzel mekânın hepimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” diyerek sözlerini noktaladı.

Çay bahçesi açılışında yoğun katılım

Açılış törenine, ev sahibi Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş’ın yanı sıra, CHP Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, önceki dönem Altınoluk Belediye Başkanı İsmail Aynur, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninin ardından çay ocağına geçen Başkan Ertaş, vatandaşlara çay ikram etti.