Emeklilere özel merkez yoğun ilgi görüyor

Buca Belediyesi'nin, 60 yaş üstü vatandaşların sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çınarlar Buluşma Noktası, emeklilerden yoğun ilgi görüyor. Menderes Mahallesi’nde hizmet veren merkez, gün boyunca ilçenin çınarlarını ağırlıyor. Sağlık taramaları, kişisel bakım hizmetleri ve sosyal destekler bir arada sunuluyor.

Sağlık ve sosyal destek bir arada sunuluyor

Merkezde tansiyon ve şeker ölçümü gibi temel sağlık hizmetlerinin yanı sıra berber, kuaför ve psikolojik danışmanlık gibi destekler ücretsiz şekilde sağlanıyor. Vatandaşlar, bu hizmetlerden faydalanmak için 439 10 10 / 2220 numaralı telefondan randevu alabiliyor.

Ücretsiz berber ve danışmanlık hizmetleri dikkat çekiyor

Berber hizmetinden faydalanan Kenan Savaş, “Bu hizmeti düşünenlerden Allah razı olsun” dedi. Merkezin sunduğu psikolojik danışmanlık hizmetlerine de dikkat çeken bir diğer vatandaş Aytekin Ayık ise “Dışarıda bu hizmetler çok pahalı. Ama burada ücretsiz ve güler yüzlü bir hizmet var” diye konuştu. Ayık, merkezin emekliler için büyük bir ihtiyaç olduğunu da vurguladı.

Vatandaşlar memnun: ‘Doğru iş yapıyorlar’

Merkezden faydalanan Ural Sönmez ise, “Ücretsiz hizmetler maddi olarak bizim için çok değerli. Doğru iş yapıyorlar, halka yardımcı oluyorlar. Mutluyuz, memnunuz. Buca Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Uygun fiyatlı kafe hizmeti de sunuluyor

Çınarlar Buluşma Noktası’nın hemen yanında yer alan mobil 1923 Buca Kafe ise uygun fiyatlarıyla yaş almış vatandaşlara ek bir sosyal alan sunuyor. Emekliler burada arkadaşlarıyla bir araya gelip, sohbet edebilecekleri huzurlu bir ortam bulabiliyor.