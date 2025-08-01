Galatasaray’ın yeni transferi Victor Osimhen’in İstanbul’a gelişi, yalnızca sportif değil, ekonomik açıdan da büyük yankı uyandırdı. Taraftarların yoğun ilgisi kulübe milyonlarca dolarlık katkı sağladı.



Atatürk Havalimanı’nda büyük karşılama

Galatasaray’ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Perşembe akşamı İstanbul’a indi. Binlerce taraftar, Atatürk Havalimanı’nda oyuncuyu karşılamak için saatler öncesinden toplandı. Taraftarlar, Osimhen'in uçuş bilgisini sosyal medya ve uçuş takip siteleri aracılığıyla anbean takip etti.

2.1 milyon kişi canlı izledi

Galatasaray TV'nin YouTube kanalında yapılan canlı yayın rekor kırdı. Osimhen’in İstanbul’a inişi ve taraftarla buluştuğu anlar, yaklaşık 2.1 milyon kişi tarafından canlı olarak izlendi. Bu sayı, kulüp tarihinin en yüksek dijital etkileşimlerinden biri olarak kaydedildi.

3 saatte 3 milyon dolar gelir

Canlı yayın süresince YouTube üzerinden yapılan "Katıl" üyelikleri, Superchat bağışları ve sponsorluk katkılarıyla sadece üç saat içinde yaklaşık 3 milyon dolar gelir elde edildi. Bu rakam, Osimhen’in iki aylık maaşına denk geliyor.

Sportif değil, finansal bir başarı da

Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen transferini sadece sahada değil, kulübün mali yapısında da bir “dönüm noktası” olarak değerlendiriyor. Kulüp, taraftarın oluşturduğu ekonomik değerle marka gücünü artırmayı hedefliyor.

RAMS Park’ta imza töreni hazırlanıyor

2 Ağustos Cuma akşamı Galatasaray ile Lazio arasında oynanacak hazırlık maçı öncesi, RAMS Park’ta Victor Osimhen ve Leroy Sane için özel bir imza töreni düzenlenecek. Organizasyona 52 bin kişinin katılması bekleniyor.

Bilet gelirinden 5 milyon Euro beklentisi

Maça özel olarak kombine kartların geçersiz sayılacağı açıklandı. 1300 TL ile 18 bin TL arasında değişen fiyatlarla satışa sunulan biletlerin tamamının satılması halinde kulübün yaklaşık 5 milyon Euro gelir elde etmesi bekleniyor.

GS Store’da Osimhen ürünleri geliyor

İmza törenine özel tasarlanan Osimhen ürünleri için GS Store’da satış hazırlıkları sürüyor. Sponsorluk görüşmelerinin devam ettiği bu süreçte Galatasaray, Osimhen markası üzerinden 6-7 milyon Euro arasında ek gelir hedefliyor.