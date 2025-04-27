Çin'de 240 Milyon Yıllık Ejderha Fosili Bulundu

Çin'in Guizhou eyaletinde paleontologlar, yaklaşık 240 milyon yıl önce Triyasik dönemde yaşamış bir deniz sürüngeni olan Dinocephalosaurus orientalis’e ait şimdiye kadar bulunan en eksiksiz fosil iskeletini ortaya çıkardı.

Çin’de 240 milyon yıllık deniz sürüngeni fosili keşfedildi

Çin'in Guizhou eyaletinde gerçekleştirilen kazı çalışmalarında, Triyasik döneme ait yaklaşık 240 milyon yıllık Dinocephalosaurus orientalis fosili gün yüzüne çıkarıldı. Bilim dünyasında büyük heyecan yaratan bu keşif, şimdiye dek bulunan en eksiksiz örnek olma özelliğini taşıyor.

5 metrelik efsanevi deniz canlısı

Yaklaşık 16 fit (5 metre) uzunluğundaki fosil, antik Çin ejderhalarını andıran yapısıyla dikkat çekiyor. Dinocephalosaurus'un uzun boynu, toplam vücut uzunluğunu aşan 32 omurdan oluşuyor. Fosilin olağanüstü derecede iyi korunmuş olması, Triyasik dönemin deniz ekosistemine dair önemli ipuçları sunuyor.

Sualtının usta avcısı

Paleontologlar, Dinocephalosaurus'un tamamen su yaşamına adapte olduğunu belirtiyor. Palet benzeri uzuvlarıyla hareket eden bu sürüngenin, keskin dişleriyle balıkları avladığı, midesinde bulunan korunmuş balık kalıntılarıyla doğrulandı. Uzmanlar, Dinocephalosaurus'un kara yaşamına uygun olmadığını da vurguluyor.

Uluslararası işbirliğiyle gerçekleşen keşif

İskoçya Ulusal Müzeleri'nden Nick Fraser, keşfi "Triyas’ın tuhaf ve harika dünyasına açılan bir pencere" olarak tanımladı. Omurgalı Paleontolojisi ve Paleoantropoloji Enstitüsü’nden Profesör Li Chun ise, Çin, ABD, Birleşik Krallık ve Avrupa’dan bilim insanlarının işbirliği sayesinde bu önemli bulgunun ortaya çıkarıldığını ifade etti.

Dinocephalosauridae: Yeni bir aile

Bilim insanları, Dinocephalosaurus'u alışılmadık boyun yapısı nedeniyle 2021 yılında oluşturulan yeni bir aileye, Dinocephalosauridae’ye dahil etti. Bu sınıflandırma, Triyasik dönemin deniz sürüngenleri hakkında daha derinlemesine bilgiler edinilmesini sağladı.