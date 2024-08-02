Çin'in Şaanşi eyaletinde şiddetli yağışlar nedeniyle köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 38'e yükselirken, kayıp 24 kişi için arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Xinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Şaanşi eyaletinde etkili yağışlar sonucu 19 Temmuz'da çöken köprüde bulunan araçlardan 25'inin nehre düştüğünü teyit ettiklerini bildirdi.

Yaklaşık 3 bin 400 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin 2 haftadır yürüttüğü çalışmalar sonucu daha fazla kişinin cansız bedenine ulaşıldığını belirten yetkililer, köprünün çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 38'e çıktığını kaydetti.

Yetkililer, bir kişinin kurtarıldığını, kayıp olduğu bildirilen 24 kişi için de arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Çin'in kuzeybatısındaki Şaanşi eyaletinde bulunan Şangluo kentinde etkisini gösteren sağanak yağışlar, 19 Temmuz'da Cinçian Nehri'nde ani sele yol açmış, nehirden geçen köprünün 40 metrelik kısmı çökmüştü.