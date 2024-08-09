Çin Merkez Bankası (PBOC), ikinci çeyrek para politikası uygulama raporunu yayınlayarak, para politikasında önemli değişiklikler yapmayı planladığını duyurdu. Banka, açık piyasa işlemlerinde hazine tahvili alım satımını kademeli olarak artıracağını ve para politikası araç setini zenginleştirmeyi hedeflediğini belirtti.

İhtiyatlı ve esnek para politikası

PBOC, ihtiyatlı para politikasının "esnek, ılımlı, kesin ve etkili" olması gerektiğini vurguladı. Banka, krediyi makul bir şekilde büyütmeye, likiditeyi bol tutmaya ve kredi arzını dengelemeye yönelik adımlar atacağını belirtti. Ayrıca, uzun vadeli tahvil getirilerindeki değişikliklere dikkat edileceği ve finansal kuruluşların tahvil varlıkları üzerindeki risk maruziyetlerine yönelik stres testleri yapılacağı ifade edildi.

Faiz oranı risklerine karşı tedbirler

Merkez Bankası, faiz oranı risklerini önlemek amacıyla para politikası araç setini zenginleştireceğini ve parasal taban enjeksiyon yöntemlerini iyileştireceğini açıkladı. Ayrıca, PBOC, büyük yurtdışı merkez bankalarının para politikalarındaki değişikliklere yakından dikkat edeceğini ve piyasalara faiz oranı ayarlamalarının daha net sinyallerini iletme planlarını inceleyeceğini duyurdu.

Geçen ay başlatılan geçici repo veya ters repo işlemleri ile bankacılık sisteminin likiditesini bol tutmayı hedefleyen PBOC, faiz oranı koridorunu daraltarak piyasalara daha net sinyaller vermeyi planlıyor.

Döviz kuru ve gayrimenkul sektörü için destek

PBOC, yuan konusunda tek taraflı beklentilerin oluşmasını ve döviz kurunun aşırı yükselme riskini önlemeye yönelik adımlar atacağını belirtti. Banka ayrıca, gayrimenkul sektörünün istikrarlı bir şekilde gelişmesi için inşaata desteğini artıracağını ve uygun fiyatlı konut arzını genişletmeye çalışacağını vurguladı.

Enflasyon ve fiyat istikrarı

Çin Merkez Bankası, enflasyonun ılımlı tutulmasının para politikasının önemli bir unsuru olmaya devam edeceğini ve fiyatları "makul bir seviyede" tutacağını belirtti. Banka, fiyat istikrarının sağlanması için gereken adımları atmaya kararlı olduğunu ifade etti.