Çin’in güneyindeki Guangdong eyaletinin Ciangmın şehrinde sivrisinek kaynaklı Chikungunya salgını nedeniyle 1714 vaka bildirildi. Yetkililer, üçüncü seviye halk sağlığı acil durumu ilan etti.

Vakalar kontrol altında

Sağlık otoriteleri, vakaların hafif düzeyde olduğunu ve şu ana kadar ağır hasta veya can kaybı görülmediğini açıkladı.

Virüsün kaynağı

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Chikungunya virüsü sivrisineklerden bulaşıyor. Hastalık, Kuzey ve Güney Amerika, Asya, Afrika ve sınırlı ölçekte Avrupa’da salgınlara yol açabiliyor.

Belirtiler neler?

Chikungunya ateşi, yüksek ateş ve eklem ağrılarıyla kendini gösteriyor. Diğer belirtileri arasında kas ağrısı, eklemde ödem, baş ağrısı, mide bulantısı, yorgunluk ve ciltte döküntüler bulunuyor.

Önceki salgınlar

Çin’de en son ağustos ayında Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde Chikungunya vakaları yaşanmış, günlük vaka sayısı 600’e kadar çıkmıştı.