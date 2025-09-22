İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen koşuda, bin 500’ü aşkın sporcu Cumhuriyet Meydanı’ndan start alarak 21 kilometre 97 metrelik parkurda ter döktü.

Uluslararası standartlarda, Türkiye Atletizm Federasyonu ve World Athletics kurallarına göre düzenlenen yarışta erkeklerde Boaz Kiptoo Kiplagat, kadınlarda ise Daisy Jeptoo Kimeli birinci oldu. Kiplagat, parkuru 1 saat 4 dakika 4 saniyede tamamlarken, Kimeli ise 1 saat 17 dakika 23 saniyelik derecesiyle zafere ulaştı.

Genel klasmanda erkeklerde ikinci sırayı Obadiah Kiplangat Rop alırken, üçüncülüğü Fetene Alemu Regasa elde etti. Kadınlarda ise ikinci sırada Eunita Chepchumba, üçüncü sırada ise Türk atlet Sebahat Demir yer aldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu Ufuk Arda, erkekler genel klasmanda 4’üncülüğü elde ederek başarı gösterdi.

Yarış öncesinde Cumhuriyet Meydanı’nda yapılan ısınma hareketleri ve katılımcılar tarafından oluşturulan “9 Eylül İzmir” yazısı, maratonun anlamına dikkat çekti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından başlayan koşu, İnciraltı Spor Tesisi yakınındaki doğal dönüş noktasından tekrar Cumhuriyet Meydanı’na dönülerek tamamlandı.

Maraton, profesyonel sporcuların yanı sıra farkındalık için koşan katılımcılarla da renklendi. Kimi koşucular bebek arabasıyla parkura çıkarken, kimileri köpeğiyle birlikte koştu. Balıkesir’den katılan Mürsel Kılıç, köpeği Ares ile koşuya katılarak “farkındalık için koşuyorum” mesajı verdi. Alzheimer hastalığına dikkat çekmek isteyen sporcular da ellerinde dövizlerle parkuru tamamladı.

Kadın 60-64 Yaş kategorisinde koşan Nevin Altınsoy, “9 Eylül koşusu olunca daha da coşkuyla koşuyorum. Hedefim parkuru tamamlamak. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonlarını çok seviyorum, elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum” dedi.

Üniversite öğrencisi Hüsamettin Golbol ise “Bugün benim için derece değil, 9 Eylül’ü kutlamak önemli. Hatay’dan geldim, İzmir’de okuyorum. Böyle bir organizasyonda olmak gurur verici” ifadelerini kullandı.

Kadın 50-54 Yaş kategorisinde yarışan Özlem Kerman da arkadaş grubuyla birlikte koştuğunu belirterek, “Bu anlamlı yarışa katıldığım için gurur duyuyorum. İzmir’in kurtuluşunu böyle bir etkinlikle kutlamak çok değerli” dedi.

Maraton sonunda genel klasman ve yaş gruplarına göre dereceye giren sporculara ödülleri, Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle verildi. Ödülleri İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Okyay ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin takdim etti.