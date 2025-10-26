Koronavirüs sonrası dünya yeni virüs tehditleriyle mücadele ederken, Çin’den endişe verici bir haber geldi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde sivrisineklerden bulaşan Chikungunya ateşi vakası tespit edildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, Kawloon bölgesine bağlı Diamond Hill semtinde yaşayan 82 yaşındaki bir kadında Chikungunya virüsü görüldü.

Bu vaka, Hong Kong’da uzun süredir tespit edilen ilk yerel kaynaklı Chikungunya vakası oldu.

Sağlık otoriteleri alarma geçti

Hong Kong Sağlık Koruma Merkezi Bulaşıcı Hastalıklar Birimi Başkanı Dr. Albert Au Ka-wing, enfekte hastanın yaşadığı binanın 200 metre çevresinde bulunan yaklaşık 8 bin kişinin bulaşma riski altında olduğunu açıkladı.

Dr. Au Ka-wing, “Sivrisinek ilaçlamaları kent genelinde hızla artırılmalı. Bölgedeki tüm haneler dikkatli olmalı.” uyarısında bulundu.

Hong Kong’da bu yıl yurt dışı kaynaklı 46 Chikungunya vakası tespit edilmiş, virüs nedeniyle bir kişi yaşamını yitirmişti.

Chikungunya ateşi nedir?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre Chikungunya, Aedes aegypti ve Aedes albopictus türü sivrisinekler tarafından bulaşan viral bir hastalık.

Hastalık; yüksek ateş, eklem ağrısı, kas ve baş ağrısı, mide bulantısı, cilt döküntüsü ve yoğun yorgunluk belirtileriyle ortaya çıkıyor.

Virüs, Asya, Afrika, Amerika kıtaları ve sınırlı olarak Avrupa’da zaman zaman salgınlara yol açabiliyor.

Çin’de art arda salgın vakaları

Çin’de Ağustos ayında Guangdong eyaletinin Foşan şehrinde başlayan Chikungunya salgınında günlük vaka sayısı 600’ü bulmuştu.

Eylül ayında ise aynı eyaletin Ciangmın kentinde vaka sayısı 1700’ü aştı.

Son olarak Hong Kong’da ortaya çıkan yerel vaka, virüsün ülke geneline yayılabileceği endişesini artırdı.

Sağlık yetkilileri, bölgesel karantina, ilaçlama ve sivrisinek kontrol programlarını hızlandırdı.

Uzmanlardan uyarı: “Asya genelinde yayılabilir”

Enfeksiyon hastalıkları uzmanları, Chikungunya virüsünün sıcak ve nemli bölgelerde hızla yayıldığını belirterek “Asya genelinde yeni bir salgın riski oluşabilir” uyarısında bulundu.

Uzmanlara göre, sivrisineklerin aktif olduğu mevsimlerde vaka sayılarında artış bekleniyor.