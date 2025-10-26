Türkiye’de geçtiğimiz haftalarda ihalesi yapılan 5G hizmetinin 1 Nisan 2026’da devreye alınması planlanıyor.

Ancak 5G’nin kapsam alanı sadece karasal baz istasyonlarıyla sınırlı kalmayacak.

Plan-S, uydu tabanlı çözümlerle 5G’nin erişimini ülke genelinde ve küresel ölçekte genişletecek.

Plan-S uydularına 5G NB-IoT teknolojisi geliyor

Türkiye’nin yerli uydu tabanlı IoT (Nesnelerin İnterneti) hizmet sağlayıcısı Plan-S, yeni nesil Connecta IoT uydularına 5G NB-IoT teknolojisini ekleyerek dünyada bir ilke imza atmaya hazırlanıyor.

Şirketin mevcut LoRa tabanlı servisleri, 5G NB-IoT ile birlikte çok daha esnek bir altyapıya kavuşacak.

Bu sayede, en uzak bölgelerdeki cihazlar bile Yakın Dünya Yörüngesi (LEO) uyduları üzerinden kapsama altına alınacak.

Plan-S, hem LoRa hem de 5G NB-IoT teknolojilerini aynı anda sunan dünyadaki ilk ve tek uydu operatörü olacak.

“Uzayda çalışan baz istasyonu yaptık”

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, AA muhabirine yaptığı açıklamada IoT sektörünün devasa bir potansiyele sahip olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Başından beri yol haritamız LoRa’yla başlamak, ardından NB-IoT’yi adapte etmek şeklindeydi.

Şu anda uzayda 12 uydumuz var. Bu yıl sonunda 4 yeni uydu daha fırlatacağız.

2026’da hem LoRa hem de NB-IoT üzerinden servis verebileceğiz. Bu, dünyada ilk olacak.”

Gümüşay, geliştirilen sistemin “uzayda çalışan bir baz istasyonu” olduğunu vurguladı:

“NB-IoT’ye özel baz istasyonu geliştirdik. Yerli ve milli olarak ürettik.

Kullanıcıların yeni bir cihaz almasına gerek kalmayacak.

Basit bir NB-IoT sensörü bizim uydularımız üzerinden doğrudan haberleşebilecek.”

Mobil operatörlerle entegre sistem

Yeni sistem, mobil operatörlerle entegre şekilde çalışacak.

Plan-S, operatörlerin sahadaki cihazlarına uydu üzerinden kapsam genişletici hizmet sağlayacak.

Gümüşay, “Baz istasyonu kapsamı dışına çıkan bir NB-IoT cihaz, otomatik olarak bizim uydularımıza bağlanacak. Bu özellikle lojistik, enerji, tarım ve kamu güvenliği gibi alanlarda büyük avantaj sağlayacak.” dedi.

Ayrıca, acil durum haberleşmesi konusunda da önemli bir adım atıldığını belirtti:

“Deprem, sel gibi afet durumlarında, standart mobil cihazlarla uydu üzerinden acil durum iletişimi mümkün olacak.”

Küresel iş birliği hedefi

Plan-S, 2026 itibarıyla yazılım geliştirme sürecini tamamladıktan sonra hizmeti önce Türkiye’de, ardından küresel ölçekte sunmayı hedefliyor.

Şirketin hedefi, dünya genelindeki mobil operatörlerle ortaklıklar kurarak IoT pazarında söz sahibi olmak.

Gümüşay, “Tek bir ürün çatısı altında hem karasal hem uydu bağlantısını entegre ediyoruz. Kullanıcı artık kapsama alanı endişesi yaşamayacak.” ifadelerini kullandı.