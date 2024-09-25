Aydın’ın Çine ilçesinde yapımı süren 75 yatak kapasiteli Çine Devlet Hastanesi inşaatında sona yaklaşıldı. İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastane inşaatını yerinde incelemek üzere bölgeye ziyarette bulundu.

İnşaatta son durum

Dr. Şenkul, ziyareti sırasında Çine Devlet Hastanesi’nin başhekimi ve yüklenici firma yetkililerinden, inşaat alanında gerçekleştirilen çalışmalar, mevcut durum ve gelecekteki planlamalar hakkında detaylı bilgi aldı. Hastanenin tamamlanması için atılan adımlar ve uygulanan teknik çözümler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Taşınma süreci ve altyapı çalışmaları

İl Sağlık Müdürü, hastanenin taşınma sürecinde devam eden teknik altyapı çalışmalarını da yakından takip etti. Bu süreçte hastanede kullanılacak olan mobilya, mefruşat ve tıbbi cihazlarla ilgili de kapsamlı bir değerlendirme yapıldı. Dr. Şenkul, hastanenin faaliyete geçmesiyle birlikte bölgedeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artacağını vurguladı.

Bölgeye sağlıkta yenilik

Çine Devlet Hastanesi, Aydın ve çevresindeki vatandaşlar için önemli bir sağlık hizmeti sunacak. Yeni hastanenin açılmasıyla birlikte, hem yatak kapasitesinin artması hem de modern sağlık teknolojilerinin entegrasyonu sayesinde, sağlık hizmetlerine erişim kolaylaşacak ve hasta memnuniyeti artacak.