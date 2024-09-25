Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Deniz Yücel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik hukuki süreç hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yücel, İmamoğlu'na yöneltilen suçlamaların "saçma sapan ve mesnetsiz" olduğunu vurgulayarak, bu durumun siyasi iktidarın acizliğini gösterdiğini ifade etti.

"Mahkemeler milletin vicdanıdır"

Deniz Yücel, "İmamoğlu'nu mesnetsiz suçlamalarla mahkum ettirip siyasi yasaklı hale getirmeye çalışmak tam anlamıyla acizliktir" dedi. Yücel, bu hukuki süreçte mahkemelerin tarafsız ve adil olması gerektiğini belirterek, "Mahkemeler milletin vicdanıdır. İmamoğlu hakkında verilecek karar milletin vicdanını yaralar ve hakkaniyet duygusunu zedelerse, yargıyı bir aparat haline getirmeye çalışan siyasi iktidar bu kararın altında kalır" diye konuştu.

"Siyasi iktidar yargıyı araçsallaştırmaktan kaçınmalı"

Deniz Yücel, adil yargılama sürecine vurgu yaparak, yargının siyasetin etkisi altında kalmasının toplumda derin yaralar açabileceğine dikkat çekti. "Yargı bir aparat haline getirilirse, siyasi iktidar bu kararın altında ezilir ve geri dönmemek üzere yok olur" şeklinde konuşan Yücel, hukuk ve demokrasinin temel değerlerine saygı gösterilmesi gerektiğini savundu.

Yücel’in bu açıklamaları, Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı davada verilecek olası bir siyasi yasak kararının hem CHP içinde hem de toplumun geniş kesimlerinde büyük yankı uyandıracağını gösteriyor.

"Adalet duygusu zedelenmemeli"

Yücel, İmamoğlu’nun yargılanmasına ilişkin, "Bu karar milletin vicdanını yaralarsa, hakkaniyet duygusu derinden zedelenir. Toplumun adalete olan inancı sarsılmamalıdır" ifadeleriyle, toplumdaki adalet algısının önemine dikkat çekti. CHP olarak adil bir yargılama süreci beklediklerini belirten Yücel, İmamoğlu’nun halk tarafından seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu ve bu tür girişimlerin demokrasiye zarar verdiğini vurguladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu 'nu saçma sapan, mesnetsiz suçlamalarla mahkum ettirip siyasi yasaklı haline getirmeye çalışmak acizliktir.



Mahkemeler milletin vicdanıdır...

Sayın İmamoğlu hakkında verilecek karar milletin vicdanını yaralar,… pic.twitter.com/8hj81WNGG5 — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) September 25, 2024