Aydın'ın Çine ilçesinde bu sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi ağır yaralandı. Çaltı Mahallesi'nde gerçekleşen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil tarlaya uçtu. Kazanın ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılara ilk müdahalede bulunuldu.

Kaza anı ve olay yeri

Kaza, Aydın’dan Muğla istikametine seyir halinde olan 48 AB 005 plakalı otomobilin Çaltı Mahallesi’nde yol kenarındaki tarlaya uçmasıyla meydana geldi. Sürücü Melek Kıvançlı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaza anında araçta bulunan yolcular da ciddi şekilde yaralandı.

Yaralılar ve müdahale

Otomobilde bulunan sürücü Melek Kıvançlı, Özden Kıvançlı, E.S.K. ve E.M.K. kazadan yaralı olarak kurtuldu. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve ardından Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Hayatını kaybeden kişi ve durumları

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen, Özden Kıvançlı yaşamını yitirdi. Diğer üç yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çine Devlet Hastanesi'nde tedavi gören yaralıların durumu hakkında yetkililerden açıklama bekleniyor.